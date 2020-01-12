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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 10:23

В Тегеране заявили, что британского посла отпустили сразу после установления его личности

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Британского посла в Иране Роберта Макэра, которого временно задержали в ходе акции протеста в Тегеране, отпустили сразу после установления его личности, заявил в воскресенье замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.

"Его не задерживали, его арестовали как иностранца с неустановленной личностью, находившегося на незаконном собрании людей", - написал он в твиттере.

Аракчи добавил, что Макэра освободили спустя 15 минут после того, как они созвонились с посольством, и личность британского дипломата была установлена.

Акция около университета Амира Кабира в Тегеране в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан на некоторое время.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал это задержание как грубое нарушение международных прав.

Сам посол заявил, что не принимал участия в демонстрациях против властей, а пошел почтить память жертв авиакатастрофы.

Иран Великобритания Роберт Макэр

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