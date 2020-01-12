Британский посол заявил, что не участвовал в демонстрации в Тегеране

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, которого на несколько часов задержали в Тегеране, заявил в воскресенье, что не принимал участия в демонстрациях против властей.

"Я могу подтвердить, что не принимал участия ни в каких демонстрациях. Я пошел на мероприятие, которое было заявлено как акция памяти жертв трагедии рейса PS752. Это нормальное желание - оказать дань памяти, некоторые жертвы были британцами. Я ушел спустя пять минут, когда кто-то начал выкрикивать лозунги", - написал он в твиттере.

Макэр отметил, что арестовывать дипломатов незаконно во всех странах.

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Detained half an hour after leaving the area. Arresting diplomats is of course illegal, in all countries. See comments by Foreign Secretary @DominicRaab. https://t.co/djpr99iSwI — Rob Macaire (@HMATehran) 12 января 2020 г.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал это задержание как грубое нарушение международных прав.

Как сообщалось, акция около университета Амира Кабира в Тегеране в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан на некоторое время.