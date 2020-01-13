США предложили КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа предложила Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации в Стокгольме, сообщил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью порталу Axios.

"Мы связались с северокорейцами и дали им понять, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - заявил О'Брайен.

Он также счел положительным признаком тот факт, что США пока не получили обещанный "рождественский подарок" от КНДР.

"Ким (Ким Чен Ын, северокорейский лидер - ИФ) обещал прислать рождественский подарок. Президент предложил прислать ему вазу. Мы не получили ни вазы, ни какого-либо другого рождественского подарка. Что представляется положительным признаком", - отметил он.

Однако, добавил советник президента, это не означает, что США не увидят в будущем какое-либо испытание в Северной Корее.

Ранее замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что Пхеньян согласен к диалогу с США о полной денуклеаризации Корейского полуострова, только если Вашингтон будет готов выполнить все требования Пхеньяна, то есть - полностью снять все санкции.