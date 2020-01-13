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Вице-президент Абхазии уйдет в отставку вслед за Хаджимбой

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил о своей отставке. На сайте президента республики опубликовано соответствующее заявление.

В заявлении Барцица подчеркивается, что он уходит вслед за президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, который подал в отставку 12 января "во имя сохранения мира и стабильности в Абхазии".

Позднее Хаджимба объявил, что не будет участвовать в повторных выборах президента, назначенных на 22 марта.

Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года. 10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии также признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы.

Абхазия Рауль Хаджимба

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