Рауль Хаджимба не будет вновь баллотироваться на пост президента Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии, сообщил "Интерфаксу" вице-президент республики Аслан Барциц.

Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики вечером 12 января под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года.

В заявлении о своей отставке, направленном в парламент Абхазии, Хаджимба подчеркнул, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности в стране".