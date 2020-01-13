Рауль Хаджимба не будет вновь баллотироваться на пост президента Абхазии
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии, сообщил "Интерфаксу" вице-президент республики Аслан Барциц.
Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики вечером 12 января под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года.
В заявлении о своей отставке, направленном в парламент Абхазии, Хаджимба подчеркнул, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности в стране".
Повторные выборы президента назначены на 22 марта. Такое решение принял ЦИК республики, после того как кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью 2019 года выборов.