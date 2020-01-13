Поиск

Помпео отказался давать пояснения в конгрессе на слушаниях по Ирану

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел заявил, что госсекретарь США Майк Помпео решил не давать показания в конгрессе, сообщает телеканал NBC News.

Глава внешнеполитического ведомства США отказался участвовать в слушаниях по действиям Вашингтона в отношении Ирана и устранению иранского генерала Касема Сулеймани, намеченных на вторник в комитете по иностранным делам.

Помпео пригласили на слушания на прошлой неделе. В настоящее время госсекретарь проводит рабочие встречи в Калифорнии.

Американские СМИ отмечают, что решение госсекретаря США последовало на фоне недовольства конгрессменов-демократов ситуацией вокруг убийства Сулеймани.

Ранее спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что убийство американскими военными командующего Сулеймани не сделало США более безопасным местом.

Американский журнал USA Today и исследовательская компания Ipsos провели опрос американского общественного мнения по поводу убийства Сулеймани и выяснили, что большинство респондентов тоже не видят в ликвидации Сулеймани пользу для безопасности США.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

США Иран Майк Помпео

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Букингемский дворец опубликовал заявление по поводу будущего принца Гарри

Букингемский дворец опубликовал заявление по поводу будущего принца Гарри

Конкретизирующий прекращение огня в Ливии документ пока подписал только Саррадж

Конкретизирующий прекращение огня в Ливии документ пока подписал только Саррадж

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Протесты в Абхазии

Хаджимба не стал окончательно отказываться от выдвижения на пост президента Абхазии

Лидер абхазской оппозиции Бжания собрался баллотироваться в президенты

Лидер абхазской оппозиции Бжания собрался баллотироваться в президенты

И.о. президента Абхазии назначен премьер Бганба

И.о. президента Абхазии назначен премьер Бганба

В Иране отвергли обвинения в попытках скрыть вину за сбитый "Боинг"

В Иране отвергли обвинения в попытках скрыть вину за сбитый "Боинг"
Протесты в Абхазии

Рауль Хаджимба отказался вновь баллотироваться на пост президента Абхазии

Рауль Хаджимба отказался вновь баллотироваться на пост президента Абхазии

Жителей Филиппин предупредили об угрозе извержения вулкана в ближайшие дни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');