Трамп назвал ликвидацию Сулеймани спасением множества жизней

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США спасли множество жизней, ликвидировав иранского генерала Касема Сулеймани.

"Я знаком с его прошлым. Его прошлое было ужасным. Он был террорист. Как вам известно, президент Обама его так назвал, и ему (Сулеймани - ИФ) нельзя было даже покидать страну", – отметил президент США журналистам.

Трамп добавил, что Сулеймани путешествовал с главой Хезболлы, и "они были там не для того, чтобы обсуждать отдых". Президент США Дональд Трамп также добавил, что, по его мнению, "если Ирак выгонит войска США прямо сейчас, это будет худшим, что может случиться с Ираком".

Генерал Касем Сулеймани возглавлял спецподразделение Корпуса стражей Исламской революции "Кудс". Он погиб при ракетном ударе сил США в аэропорту Багдада. Об его смерти стало известно 3 января.