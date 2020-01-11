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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

США подозревают подготовку Сулеймани нападений на американские посольства

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Убитый в ходе операции США командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани на момент своей ликвидации, очевидно, готовил нападения против четырех американских посольств, заявил в интервью телеканалу Fox news президент США Дональд Трамп.

"Я могу раскрыть информацию, что, как я полагаю, (целями планируемых атак - ИФ) были бы четыре посольства", - сказал президент в ответ на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что неминуемая угроза, которую представлял Сулеймани, включала в себя нападения на посольства США.

На просьбу, какие именно посольства подвергались опасности, Трамп заявил, что "мы (администрация США - ИФ) скажем вам, что вероятно, это было посольство в Багдаде".

Полное интервью с Трампом должно выйти в 22:00 пятницы по местному времени (6:00 субботы мск), отмечает Fox news.

В пятницу глава госдепа Майк Помпео утверждал, что Касем Сулеймани до своей гибели занимался подготовкой атак против США, в частности - против посольств.

"У нас была конкретная информация по поводу непосредственной угрозы, в частности - против американских посольств", - сказал он журналистам в Белом доме.

Это заявление прозвучало после того, как многие американские конгрессмены заявили, что на брифинге по поводу американской операции по устранению Сулеймани им ничего не сообщили о том, какую именно непосредственную угрозу он представлял для США.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

США Иран Касем Сулеймани

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