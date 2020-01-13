Источник заявил, что Хафтар и Саррадж официально в Москве не встречались

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Прямых переговоров на официальном уровне между главой правительства Национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем и командующим Ливийской Национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве не было, заявил "Интерфаксу" российский участник переговоров.

"Может, они в комнате где-то встретились, но официально их встречи не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.

"Председатель правительства национального единства Ливии господин Сарадж и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием", - сказал Лавров.

"Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.

С раннего утра в Москве начались переговоры по Ливии глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединились делегации противоборствующих ливийских сторон во главе с Сараджем и Хафтаром.

Однако на пресс-конференции не уточнялось, состоялся ли в ходе многочасовых переговоров прямой контакт между Саражем и Хафтаром. В последний раз они напрямую контактировали в феврале прошлого года.

Российский участник переговоров также добавил, что Саррадж и Хафтар, как ожидается, не будут участвовать в конференции в Берлине.

"Нет, не поедут, потому что присутствие ливийцев на этой пресс-конференции не предусмотрено", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Ранее в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что подготовка конференции по Ливии в Берлине ведется, но ее дата пока не известна.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.