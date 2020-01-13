Конкретизирующий прекращение огня в Ливии документ пока подписал только Саррадж

Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако, уточнил российский министр, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для изучения документа.

Как пояснил Лавров, маршал Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили о дополнительном времени до утра вторника, чтобы определиться с его подписанием.

"Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул российский министр.

Черновик договора

Между тем, The Libya Observer публикует черновой вариант документа, из которого следует, что соглашение по Ливии предполагает поддержание перемирия без каких бы то ни было условий.

"Участники межливийских мирных переговоров в Москве... договорились: гарантировать безусловное соблюдение прекращения огня, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 00:00", - говорится в черновом варианте соглашения, опубликованного изданием The Libya Observer.

Кроме того, соглашение предлагает определить линию разделения сил, так как это гарантирует устойчивость режима прекращения огня. В нем также идет речь о реализации мер для стабилизации ситуации и нормализации жизни в Триполи и других ливийских городах.

Также в нем говорится о прекращении всех наступательных операций и движении к деэскалации военной напряженности и о назначении людей, ответственных за участие в переговорах по военным вопросам, а также - на тему экономики, безопасности и за политический диалог.

Помимо этого, документ предполагает, что стороны гарантируют безопасную доставку и распространение гуманитарной помощи нуждающимся.

В сообщении издания не уточняется, был ли этот текст изменен перед тем, как был направлен на подписание сторонам переговоров.

Рано утром 13 января в Москве начались переговоры по Ливии глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединились делегации противоборствующих ливийских сторон во главе с Сараджем и Хафтаром.

Однако на пресс-конференции не уточнялось, состоялся ли в ходе многочасовых переговоров прямой контакт между Саражем и Хафтаром. В последний раз они напрямую контактировали в феврале прошлого года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия и Турция учредят совместную группу, в задачу которой будет поставлено исполнение режима прекращения огня в Ливии. Агентство продолжает, цитируя арабского чиновника, что роли в этом смогут сыграть также Египет и ОАЭ.