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Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС. Представители правительства Национального согласия Ливии, признанного ООН, подписали документ. Россия продолжит содействовать примирению сторон.

– NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию. Предположительно, через фишинговые письма похищены данные сотрудников компании. Компания Burisma связана с расследованием в отношении Хантера Байдена, которое повлекло импичмент Дональда Трампа.

– Сборная РФ по гандболу лишилась шансов на медали ЧЕ и не сыграет на ОИ. Российская команда уже проиграла Венгрии и Исландии. Ее выход на Олимпиаду зависел от результатов матчей других сборных.

– Правительство упростит трудоустройство мигрантов. Специальный законопроект осенью внесут в Госдуму. Предприятия, где работают мигранты, освободят от плановых проверок.

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