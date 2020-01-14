Opel запланировал сократить до 14% рабочих мест к 2029 году

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Opel планирует сократить до 4,1 тыс рабочих мест. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Штат компании, который сейчас составляет около 30 тыс. человек, может уменьшиться примерно на 14%.

Автопроизводитель сократит по меньшей мере 2,1 тыс. рабочих мест к 2025 году и может в дальнейшем принять решение о ликвидации по 1 тыс. должностей раз в два года до 2029 года.

По информации источника, руководство Opel планирует сделать объявление сотрудникам во вторник.

В 2018 году немецкий бренд впервые за почти два десятилетия вышел на прибыль после его приобретения французской PSA Group. Однако немецкие компании сталкиваются с трудностями из-за ужесточения норм вредных выбросов, которым невозможно соответствовать без выпуска электромобилей. Переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания может повысить расходы автопроизводителей.

По данным Bloomberg, автопроизводители сократят более 80 тыс. рабочих мест в ближайшие годы.

В декабре 2019 года PSA Group и итальянская Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) договорились о слиянии в рамках сделки, которая создаст четвертого по величине автопроизводителя в мире. В рамках сделки не планируется закрытие ни одного завода.