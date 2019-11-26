Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2025 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тысяч рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет.

Эти средства Audi планирует тратить на разработку технологий для электромобилей и цифровых сервисов.

"Принятые решения касаются оптимизации производственных мощностей двух предприятий Audi в Германии, а также социально ответственной корректировки рабочей силы", - говорится в пресс-релизе компании.

По соглашению с профсоюзом сокращения рабочих мест будут проводиться за счет добровольных увольнений и запуска новой программы раннего выхода на пенсию, отмечают в компании. Сокращения коснутся и менеджмента Audi.

Оставшиеся 50 тыс. сотрудников в Германии получат гарантии сохранности их рабочих мест на период до конца 2029 года.

В то же время, автопроизводитель планирует создать до 2 тыс. новых рабочих мест в таких сферах, как электрическая мобильность и дигитализация.

Объявленные меры "увеличат производительность операций и будут способствовать устойчивому усилению конкурентоспособности германских предприятий", заявил гендиректор Audi Брэм Шот.

Акции Audi теряют в цене 0,5% на торгах во вторник.