Поиск

Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2025 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тысяч рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет.

Эти средства Audi планирует тратить на разработку технологий для электромобилей и цифровых сервисов.

"Принятые решения касаются оптимизации производственных мощностей двух предприятий Audi в Германии, а также социально ответственной корректировки рабочей силы", - говорится в пресс-релизе компании.

По соглашению с профсоюзом сокращения рабочих мест будут проводиться за счет добровольных увольнений и запуска новой программы раннего выхода на пенсию, отмечают в компании. Сокращения коснутся и менеджмента Audi.

Оставшиеся 50 тыс. сотрудников в Германии получат гарантии сохранности их рабочих мест на период до конца 2029 года.

В то же время, автопроизводитель планирует создать до 2 тыс. новых рабочих мест в таких сферах, как электрическая мобильность и дигитализация.

Объявленные меры "увеличат производительность операций и будут способствовать устойчивому усилению конкурентоспособности германских предприятий", заявил гендиректор Audi Брэм Шот.

Акции Audi теряют в цене 0,5% на торгах во вторник.

Audi Volkswagen Германия

Новости

Американские исследователи сочли низкой эффективность "российских троллей"

Чешская спецслужба сочла пророссийских активистов угрозой для страны

Один из изобретателей "Новичка" допустил распространение этих ОВ из СССР по всему миру

Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с Путиным

Число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до девяти, еще 600 пострадали

В причастности к ограблению в Дрездене заподозрили берлинский преступный клан

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Четверо погибли, около 150 человек пострадали в результате землетрясения в Албании

Четверо погибли, около 150 человек пострадали в результате землетрясения в Албании
Протесты у парламента в Тбилиси

Число задержанных у здания парламента Грузии в Тбилиси достигло 28 человек

Число задержанных у здания парламента Грузии в Тбилиси достигло 28 человек

Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');