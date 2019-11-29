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Daimler сократит тысячи рабочих мест по всему миру до конца 2022 года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG сократит тысячи рабочих мест по всему миру до конца 2022 года, чтобы сэкономить на расходах в условиях крупных инвестиций в инновационные технологии.

Это, как ожидается, позволит Daimler достичь цели снижения расходов на персонал на 1,4 млрд евро к концу 2022 года.

"Автомобильная отрасль находится в процессе крупнейшей трансформации в ее истории. Движение к CO2-нейтральной мобильности требует крупных инвестиций, в связи с чем, Daimler в середине ноября объявил о запуске программы, предназначенной для увеличения конкурентоспособности, развития инноваций и инвестиционных преимуществ", - говорится в сообщении Daimler.

"Частью этой программы является сокращение расходов на персонал примерно на 1,4 млрд евро к концу 2022 года и, в частности, уменьшение числа управленческих постов по всему миру на 10%", - отмечается в пресс-релизе.

Руководство компании согласовало ключевые пункты программы с профсоюзами и пообещало проводить сокращения "максимально социально ответственно".

Согласованные ранее гарантии сохранности рабочих мест в Германии остаются в силу до конца 2029 года, отмечают в компании.

В дальнейшем Daimler предложит сотрудникам сокращение рабочих часов и будет очень строго подходить к продлению контрактов для временных рабочих.

Акции Daimler теряют 0,7% на торгах в пятницу. С начала этого года капитализация компании выросла на 12,4%, до 55,6 млрд евро.

Ранее на этой неделе другой немецкий автопроизводитель - Audi - объявил о планах сокращения 9,5 тыс. рабочих мест в Германии до 2025 года.

Daimler

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