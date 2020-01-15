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ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

Amazon потратит $1 млрд на подключение к онлайн-торговле малого и среднего бизнеса Индии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Amazon выделит $1 млрд на то, чтобы вывести малый и средний бизнес Индии на рынок онлайн-торговли, заявил основатель компании Джефф Безос на мероприятии в Нью-Дели.

Как сообщает BBC News, Безос назвал Индию ключевым рынком для развития бизнеса в XXI веке. По его подсчетам, к 2025 году Amazon экспортирует индийских товаров на сумму $10 млрд, а к настоящему моменту на счету гиганта уже $5,5 млрд инвестиций в страну.

Между тем, по данным канала, трехдневный визит Безоса в Индию, как ожидается, будет сопровождаться акциями протеста представителей малого бизнеса. По их мнению, Amazon лишает их заработка, предлагая на своей платформе заниженные цены и предоставляя преференции небольшому числу сотрудничающих с ним компаний.

Amazon Джефф Безос

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