Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU -Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

По данным Forbes, это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте для Безоса.

Год назад Безос стал самым богатым человеком мира, его состояние превысило $150 млрд. После развода с женой в январе его состояние сократилось, но он по-прежнему удерживает первую строчку в списке миллиардеров мира, составленном Bloomberg, с показателем $117 млрд.

Акции Amazon дорожают на 0,6% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 24%, до $923 млрд.