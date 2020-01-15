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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 19:54

Женщины-астронавты NASA успешно завершили многочасовой выход в открытый космос

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в среду успешно завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум, начавшийся в 06:35 по времени Восточного побережья США (14:35 мск), продолжался более семи часов. Приблизительно в 21:50 (мск) они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.

При этом дуэт женщин-астронавтов перевыполнил задание по ремонтным работам на внешней стороне станции. Вместо трех он демонтировал четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установил два новых, более мощных литий-ионных на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Как сообщалось, перед самым началом работ в открытом космосе у Кук от шлема открепилась видеокамера и фонарь подсветки. Все попытки прикрепить их обратно в соответствии с инструкциями Центра управления полетами (ЦУП) и экипажа МКС не увенчались успехом. В итоге их пришлось убрать в сумку. Специалисты в ЦУПе контролировали ее действия с помощью видеокамеры астронавта Меир.

Это уже второй выход в открытый космос американских женщин-астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. Находясь в открытом космосе на протяжении более шести часов, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Меир и Кук должны выйти снова в открытый космос 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов - им предстоит заменить еще два устаревших прибора на один новый. Монтаж всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет десять лет, позволит значительно улучшить энергоснабжение МКС.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал 225-м за всю истории станции.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

NASA Кристина Кук Джессика Меир

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