У астронавтки из США в открытом космосе отстегнулись видеокамера и фонарь

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - У женщины-астронавта Кристины Кук во время совместного с Джессикой Меир выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в среду от шлема открепилась видеокамера и фонарь подсветки, сообщило NASA.

Все попытки прикрепить их обратно, которые предпринимались по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС, не увенчались успехом. В результате нашлемная видеокамера с фонарем была упакована в сумку астронавта.

Специалистам в ЦУПе пришлось контролировать ее действия с помощью видеокамеры астронавта Меир. Проблема возникла еще до начала работ на внешней стороне станции.

Как сообщалось, американские астронавтки Джессика Меир и Кристина Кук в среду вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения замены устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные. Выход астронавтов в космический вакуум начался в 6:35 по времени Восточного побережья США (14:35 по московскому времени). Ожидается, что он продлится около 6,5 часов.

Работы по замене аккумуляторов проводятся на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часов, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.