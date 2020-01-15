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Дуэт женщин-астронавтов во второй раз в истории вышел в открытый космос с борта МКС

Дуэт женщин-астронавтов во второй раз в истории вышел в открытый космос с борта МКС
Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук
Фото: Reuters

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в среду вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения операции по замене устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход астронавтов в космический вакуум начался в 06:35 во времени Восточного побережья США (14:35 по Москве). Ожидается, что он продлится около 6,5 часов. Работы по замене аккумуляторов будут осуществляться на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре 2019 года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часов, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Меир и Кук предстоит выйти в открытый космос еще 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов. После монтажа всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они позволят значительно улучшить энергоснабжение МКС.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС станет 225-м за всю истории станции. В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

Джессика Меир Кристина Кук МКС США

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