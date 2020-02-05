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В редакцию "Секретных материалов" украинского телеканала "1+1" пришли с обыском

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски.

Об этом сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина" в головном офисе медиахолдинга.

О проведении обысков в редакции "Секретных материалов" также написал в фейсбуке журналист этой программы Владимир Тимофийчук. Он ведет стрим из офиса программы: согласно определению суда, которое попало в кадр обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.3.ст.359 УК Украины - Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Однако украинские СМИ сообщают, что на самом деле речь идет о прослушивании комнаты для совещаний премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи "слил" журналист 1+1 Евгений Куксин.

16 января в телеграм-каналах была опубликована аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны.

Человек с голосом, "похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука", говорит о "примитивных" представлениях президента Владимира Зеленского в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

1+1 Украина

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