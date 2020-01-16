Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

Грызлов назвал начало 2020 года самым безопасным периодом конфликта в Донбассе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Противоборствующие стороны в Донбассе впервые с начала конфликта стали существенно меньше нарушать режим прекращения огня, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе Борис Грызлов.

"Начало этого года стало наиболее безопасным периодом конфликта. Интенсивность нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно снизилась. Однако полностью режим прекращения огня не выполняется. Более того, почти ежесуточно фиксируются обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов", - сказал Грызлов в четверг в Минске, где проходит первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

По его словам, в Москве уверены: ситуацию может улучшить продолжение разведения сил на новых участках, этот вопрос обсуждался всеми участниками переговоров. "Напомню, что в парижском документе "нормандской четверки" зафиксирована необходимость разведения сил и средств на трех дополнительных участках уже к концу марта 2020 года. Сегодня представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и приняли участие в обсуждении новых участков разведения сил и средств", - сказал он.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Хайди Грау, в свою очередь, подчеркнула, что число гражданских жертв в 2019 году было самым низким за все время конфликта на востоке Украине.

"В январе по сравнению с концом прошлого года заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить что в прошлом году не погиб ни один ребенок", - заявила Грау журналистам по итогам заседания ТКГ в четверг в Минске.

При этом спецпредставитель отметила, что главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины. "В этой связи призываю стороны усилить противоминную деятельность", - сказала она.

По словам Грау, на сегодняшнем заседании ТКГ "наша работа была в основном ориентирована на имплементацию решений, закрепленных на нормандском саммите в Париже".

Она также сообщила, что подгруппа по безопасности в четверг занималась определением дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная подгруппа подвела итоги обмена удерживаемыми, экономическая - обсудила вопросы водоснабжения через линию соприкосновения, политподгруппа - занималась вопросами особого статуса ОРДО и ОРЛО и имплементации "формулы Штайнмайера".

Очередное заседание ТКГ, по информации Грау, пройдет 29 января.

Ранее в четверг стало известно, что на заседании подгруппы ТКГ по безопасности были представлены девять возможных новых участков разведения сил в Донбассе - по три от Киева, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Борис Грызлов Донбасс Украина ОБСЕ Хайди Грау

Новости по теме

Новости

Счетная палата США сочла незаконной заморозку финансовой помощи Украине

Почти половина миллениалов сочли реальным начало Третьей мировой войны при их жизни

Почти половина миллениалов сочли реальным начало Третьей мировой войны при их жизни

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

Принц Гарри впервые после Megxit принял участие в официальном мероприятии

Принц Гарри впервые после Megxit принял участие в официальном мероприятии

Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории

Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории

Украинская Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

Украинская Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

Премьер Латвии допустил поставки нефти для Белоруссии через латвийские порты

Кабмин Украины опроверг отставку премьера после аудиозаписи с критикой Зеленского

В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');