Грызлов назвал начало 2020 года самым безопасным периодом конфликта в Донбассе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Противоборствующие стороны в Донбассе впервые с начала конфликта стали существенно меньше нарушать режим прекращения огня, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе Борис Грызлов.

"Начало этого года стало наиболее безопасным периодом конфликта. Интенсивность нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно снизилась. Однако полностью режим прекращения огня не выполняется. Более того, почти ежесуточно фиксируются обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов", - сказал Грызлов в четверг в Минске, где проходит первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

По его словам, в Москве уверены: ситуацию может улучшить продолжение разведения сил на новых участках, этот вопрос обсуждался всеми участниками переговоров. "Напомню, что в парижском документе "нормандской четверки" зафиксирована необходимость разведения сил и средств на трех дополнительных участках уже к концу марта 2020 года. Сегодня представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и приняли участие в обсуждении новых участков разведения сил и средств", - сказал он.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Хайди Грау, в свою очередь, подчеркнула, что число гражданских жертв в 2019 году было самым низким за все время конфликта на востоке Украине.

"В январе по сравнению с концом прошлого года заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить что в прошлом году не погиб ни один ребенок", - заявила Грау журналистам по итогам заседания ТКГ в четверг в Минске.

При этом спецпредставитель отметила, что главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины. "В этой связи призываю стороны усилить противоминную деятельность", - сказала она.

По словам Грау, на сегодняшнем заседании ТКГ "наша работа была в основном ориентирована на имплементацию решений, закрепленных на нормандском саммите в Париже".

Она также сообщила, что подгруппа по безопасности в четверг занималась определением дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная подгруппа подвела итоги обмена удерживаемыми, экономическая - обсудила вопросы водоснабжения через линию соприкосновения, политподгруппа - занималась вопросами особого статуса ОРДО и ОРЛО и имплементации "формулы Штайнмайера".

Очередное заседание ТКГ, по информации Грау, пройдет 29 января.

Ранее в четверг стало известно, что на заседании подгруппы ТКГ по безопасности были представлены девять возможных новых участков разведения сил в Донбассе - по три от Киева, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.