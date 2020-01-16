В Минске представили 9 возможных новых участков разведения сил в Донбассе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На заседании подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске рассматриваются по три предложения от Киева и самопровозглашенных республик Донбасса (итого девять) о локациях, в которых может быть проведено разведение сил и средств, из которых будут определены три участка, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Украинская сторона наконец-то представила свои предложения по новым участкам, и переговорщики смогли сопоставить свои предложения и начать проработку", - говорится в заявлении министерства.

В связи с этим в МИД ДНР заметили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ до сих пор не обнародовала статус выполнения плана по демонтажу фортификационных сооружений на первых трех пилотных участках.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что "украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств". "Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось, 10 декабря 2019 года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что участники "нормандского саммита" 9 декабря в Париже договорились о том, что новые участки разведения сил и средств в Донбассе станут гуманитарными зонами, на которых будут организованы новые пункты пересечения линии разграничения.

"Договорились о трех новых участках разведения до марта. Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет", - написал Загороднюк на своей странице в фейсбуке, комментируя встречу лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже.

"Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", - добавил руководитель военного ведомства Украины.

Осенью 2019 года Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.