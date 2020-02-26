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ДНР готова на компромисс по отводу войск только без ухудшения позиций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова идти на компромисс в вопросе отвода войск при условии сохранения контроля над населенными пунктами в зоне разведения, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров.

"Мы готовы идти на компромисс, но ухудшение позиций и потери визуального контроля за участком мы не допустим. Работа по согласованию участков разведения и связанным с этим процессом дополнения к Рамочному решению продолжится", - приводит его слова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня по итогам переговоров в Минске.

Ранее в Донецке заявили, что Киев затягивает согласование новых участков разведения войск в Донбассе, несмотря на рекомендации "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция).

ДНР Украина Минск Алексей Никоноров

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