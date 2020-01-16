Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 09:48

Канада подключилась к расследованию крушения украинского "Боинга" в Иране

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Специалисты из Канады приехали на место крушения самолета МАУ в Иране, они намерены участвовать в расшифровке черных ящиков.

"Представители Канады посетили место крушения украинского "Боинга" в Иране, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета", - цитирует слова министра транспорта Канады Марка Гарно "Голос Америки".

По словам министра, Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

Крушение украинского самолета в Иране

"Они посетили место катастрофы... Сегодня два следователя изучат обломки", - сказал Гарно на пресс-конференции в Оттаве.

Министр подчеркнул, что представители Канады пока не имеют возможности работы с черными ящиками.

"Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета... То, что нам сказали иранцы, - нам бу

дет разрешено участвовать не только в расшифровке (черных - ИФ) ящиков, но также в их анализе ", - заявил Гарно.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Траур по жертвам крушения украинского лайнера в Иране

8
Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"Цветы у посольства Ирана в КиевеЧлены иранской общины Торонто во время траурных мероприятий в память о жертвах трагедииЦветы возле посольства Украины в МосквеВ киевском аэропорту "Борисполь", куда должен был прилететь пассажирский самолет из ТегеранаИмпровизированный мемориал в Эдмонтоне, КанадаЦветы и свечи в память о жертвах крушения у посольства Канады в КиевеПрезидент Украины Владимир Зеленский возлагает цветы к фотографиям погибших в аэропорту "Борисполь"
Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"
Канада Иран

Новости по теме

Новости

В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

NYT узнала о возобновлении совместных операций военных США и Ирака

В Японии зарегистрирован первый случай заболевания новым "китайским" коронавирусом

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

В ходе беспорядков у посольства РФ в Бейруте дипломаты не пострадали

В ходе беспорядков у посольства РФ в Бейруте дипломаты не пострадали

2019 год стал вторым по температуре за всю историю наблюдений

Белый дом счел передачу дела об импичменте в Сенат шансом защитить Трампа

Палата представителей США назначила "менеджеров импичмента"

США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');