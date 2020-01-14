В партии Порошенко обвинили людей Зеленского в трусости в связи с крушением "Боинга"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Авиакатастрофа самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране стала первым серьезным кризисом в сфере безопасности, с которым столкнулась новая украинская власть, и она продемонстрировала полную некомпетентность и трусость действующего президента Владимира Зеленского и его команды, заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов с трибуны Верховной рады.

"Первый за 8 месяцев безопасносный кризис новой власти. И в ней власть Зеленского продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", - цитирует Герасимова пресс-служба партии пятого президента страны Петра Порошенко.

Нардеп напомнил, что после сообщения о катастрофе руководители страны, которые находились за пределами Украины, не прервали немедленно свой отдых. Для сравнения Герасимов привел реакцию команды Порошенко на катастрофу МН17, когда реакция власти на происшествие заняла несколько часов.

Герасимов также подчеркнул, что, вероятно, чиновники намеренно скрывали настоящую причину катастрофы, выполняя указания Зеленского. "Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет сбили иранцы российской ракетой. Но так и не смогли сказать это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании", - сказал представитель "Европейского солидарности".

Крушение "Боинга" в Тегеране

Как сообщалось, 11 января Зеленский сообщил о договоренностях с президентом Ирана Хасаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при установлении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Зеленский также сообщил о договоренности с Рухани о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев. Кроме того, президент пообещал украинцам, что вернет всех погибших близким и родным, и они смогут с ними попрощаться по-человечески.

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту убийства граждан Украины. Правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших. Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь 11 января иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.