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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 14:06

Премьер Грузии не стал комментировать слухи об отставке

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отказался комментировать распространенную в СМИ информацию о том, что в ближайшее время он может покинуть свой пост.

Отвечая в пятницу перед заседанием правительства на вопросы журналистов, премьер не опроверг и не подтвердил эту информацию, призвав СМИ "не спешить". "Вы так настойчиво спрашиваете, обязательно хотите, чтобы я проспойлерил? Подождите финальную серию, и посмотрим", - пошутил Гахария.

Он возглавил грузинское правительство осенью прошлого года, до этого Гахария был главой МВД.

Грузия Георгий Гахария

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