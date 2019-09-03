Глава МВД Грузии стал кандидатом в премьер-министры

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула главу МВД Гиоргия Гахарию на пост премьер-министра. Днем ранее Мамука Бахтадзе подал в отставку с должности премьера, заявив, что выполнил возложенную на него миссию.

Нового главу правительства должен утвердить парламент, обычно это занимает две недели, но депутаты говорят, что могут успеть уложиться в одну. После утверждения премьер представляет депутатам новый состав правительства, и депутаты должны проголосовать за доверие кабинету.

3 сентября на брифинге Гахария представил своих кандидатов на посты силовых министров. Главой МВД он предложил назначить Вахтанга Гомелаури, главой Минобороны - Ираклия Гарибашвили, секретарем Совбеза - действующего министра обороны Левана Изорию.

Пока Гомелаури руководит Службой госбезопасности Грузии, Гарибашвили является политсекретарем партии "Грузинская Мечта".

Ранее против назначения Гахарии выступала оппозиция. Его отставки добивались участники летних протестов в центре Тбилиси после жесткого разгона митингующих.