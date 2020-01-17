Грета Тунберг приняла участие в многотысячной акции протеста в Швейцарии

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в швейцарскую Лозанну и уже приняла там участие в митинге в защиту климата, сообщает агентство EFE.

Вместе с ней в акции приняли участие около 15 тыс. молодых людей. "Мы вступили в новое десятилетие, но пока мы не увидели никаких свидетельств того, что реальные действия для борьбы с изменением климата происходят. И это должно измениться", - сказала Тунберг в ходе митинга.

Участники акции собрались сначала на вокзальной площади, а затем прошли по улицам Лозанны. Митинг продлился около двух часов. Собравшиеся скандировали: "Будущего без природы нет!".

На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Всемирный экономический форум (ВЭФ), на который приедут мировые лидеры и представители бизнеса. Экоактивистка планирует принять в нем участие.

Тунберг пообещала на форуме вновь призвать мировых лидеров к серьезному отношению к проблеме изменения климата и активным действиям для ее решения.

ВЭФ в Давосе пройдет с 21 по 24 января.

Путь к славе Греты Тунберг

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Кроме того, Тунберг пересекла на катамаране Атлантический океан, чтобы принять участие в конференции ООН по климату, которая проходила в Мадриде.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".