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Грета Тунберг на катамаране прибыла в Лиссабон ради конференции ООН по климату

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Шведская экоактивистка Грета Тунберг, пересекшая на катамаране Атлантический океан, прибыла в Лиссабон, сообщает Associated Press.

Из португальской столицы она отправится на поезде в Мадрид, где проходит конференция ООН по проблемам изменения климата.

Поскольку активистка отказывается летать самолетами, аргументируя это тем, что авиатранспорт наносит большой урон экологии, из Америки в Европу она добиралась на катамаране вместе с австралийскими блогерами.

За год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Тем временем в Мадриде около 20 человек вышли на дорогу в центре города и перекрыли движение, растянув баннер с надписью на русском языке: "Климатический кризис. Говорить правду. Действовать немедленно".

На баннере указано название группы Extinction Rebellion, активисты которого по всему миру блокируют движение транспорта, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам. Агентство не уточняет, граждане какой страны участвовали в акции в Мадриде.

Грета Тунберг Лиссабон

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