Грета Тунберг заявила в Давосе об отсутствии прогресса в защите климата

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе пожаловалась, что практически ничего не изменилось в мире с того момента, как она начала проводить свои акции в защиту климата примерно полтора года назад.

"Почти ничего не было сделано. Выбросы CO2 в мире не сократились, а это именно то, чего мы пытаемся достигнуть", - сказала Тунберг в ходе дискуссионного форума в Давосе во вторник.

"Но, с одной стороны, все же многое произошло. Это привело к росту осознания проблемы и началу движения (протестного - ИФ)... Климат и окружающая среда сейчас стали главными темами, во многом благодаря молодым людям", - отметила 17-летняя активистка.

Вместе с тем, она указала, что осознание проблемы пока не переросло ни в какие конкретные действия. Тунберг призвала людей начать "прислушиваться к науке" и "начать относиться к этому кризису как к реальному кризису".

Юная шведская экоактивистка уже второй год подряд приезжает на форум в Давос. На прошлой неделе она вместе с другими подростками провела в Швейцарии митинг в защиту климата.

За последний год Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата. Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".