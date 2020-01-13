Проблемы Boeing отнимут 0,5 п.п. от темпов роста ВВП США в 2020 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Проблемы американского авиастроительного концерна Boeing отнимут 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП США в 2020 году, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Нет сомнений в том, что ситуация с Boeing замедлит экономический подъем, - сказал Мнучин в интервью Fox News. - Boeing является одним из крупнейших американских экспортеров, и проблемы с приостановкой полетов самолетов 737 MAX может отнять 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП в текущем году".

Минфин США ожидает, что американская экономика вырастет на 2,5-3% в 2020 году, однако "темпы подъема могут, скорее, быть ближе к 2,5% с учетом корректировки показателей Boeing", отметил Мнучин.

"Без этой проблемы рост составил бы 3%. Очевидно, что соглашение США о свободной торговле с Мексикой и Канадой (USMCA), а также торговое соглашение с Китаем внесут крупный вклад в рост ВВП", - сказал Мнучин.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф, и время возврата самолетов в эксплуатацию по-прежнему не определено. В декабре Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.

За последний год капитализация Boeing упала примерно на $50 млрд.