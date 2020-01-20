В Китае за выходные зафиксировали более 130 новых случаев пневмонии

Ее источником стал неизвестный коронавирус

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В субботу и воскресенье минувшей недели медицинские власти китайского города Ухань (провинция Хубэй) зарегистрировали 136 новых случаев заболевания пневмонией, источником которой является ранее неизвестный коронавирус.

Еще два человека были выявлены в новом пекинском аэропорту среди пассажиров, прилетевших из Уханя, один заболевший - в южной провинции Гуандун.

В декабре минувшего года в городе Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.

Вместе с тем, зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Таиланде и Японии.

Британские эксперты убеждены, что на самом деле число заболевших достигло почти 1,7 тыс. человек, сообщила телерадиокорпорация BBC.

Она ссылается на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Профессор Нил Фергюсон, слова которого приводит BBC, уверен, что случаи "экспорта" коронавируса за пределы КНР говорят о том, что на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше.

По официальным данным китайских властей, зафиксированы два летальных случая от нового типа пневмонии.