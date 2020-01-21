Минздрав пообещал разработать экспресс-тест на новый коронавирус из Китая

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Минздраве в феврале подготовят экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая, пообещал замруководителя ведомства Олег Салагай. В Китае на вечер 20 января этим вирусом заразились 217 человек, четверо умерли.

Тест сделает Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава.

Ранее в этот день стало известно, что к работе над вакциной от этого вируса приступил американский Национальный институт здравоохранения (NIH). Ученые предупредили, что первые клинические испытания вакцины пройдут не ранее, чем через несколько месяцев, а доступной вакцина станет не раньше, чем через год.

Всемирная организация здравоохранения созвала на 22 января экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с распространением нового вируса. Первые случая заражения были зафиксированы в городе Ухань. Сообщалось, что все заразившиеся посещали рынок морепродуктов. Вирус вызывает пневмонию. Отдельные случая заражения уже зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Гонконге и в Таиланде.

Сначала врачи полагали, вирус не передается от человека человеку, позднее заболевание все же охарактеризовали как инфекционное: 15 сотрудников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.