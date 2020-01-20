Сильное землетрясение произошло в Индонезии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 124 км к юго-востоку от города Горонтало на острове Сулавеси (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 20:58 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -0.16 градуса южной широты и 123.93 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".