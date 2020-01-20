Порошенко получил повестки на допросы по трем уголовным делам

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы получить повестки о вызове свидетелем по трем уголовным производствам: о Минских соглашениях, делу моряков в Керченском проливе и судебной реформе, сообщил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

"Петр Порошенко сегодня пришел, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 (дело о Минских соглашениях), на 31 января 2020 (дело моряков), 11 февраля 2020 (дело о судебной реформе). ...Подчеркиваю, никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось", - написал адвокат в своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

Головань также уточнил, что на 31 января и 11 февраля у Порошенко были запланированы заграничные командировки, о чем он сообщил следователям ГБР.

"Поэтому, Петр Порошенко намерен посетить ДБП 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию Офиса президента", - заявил адвокат.

Повестки Порошенко вручил начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий.

Как сообщалось, в субботу на сайте ГБР были обнародованы повестки о вызове Порошенко на допросы по двум уголовным производствам.

Порошенко вызван на 10:30 21 января на допрос. В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что приглашения на 21 и 24 января последовали спустя полутора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января.

Он отменил поездку, однако уточнялось, что явка на допросы возможна только в том случае, если повестки будут вручены в соответствии с нормами, предусмотренными Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В партии также утверждают, что вызовы на допросы являются политическим давлением на бывшего президента со стороны новой и "некомпетентной власти".