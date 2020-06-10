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Петра Порошенко перевели из свидетелей в подозреваемые

Петра Порошенко перевели из свидетелей в подозреваемые
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Фото: Сергей Плачков/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пятому президенту Украины (с 2014 по 2019 год), лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко объявили о подозрении. Об этом сообщается на странице Государственного бюро расследований (ГБР) в фейсбуке в среду.

В 11:40 прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины, говорится в сообщении.

При этом не уточняется, по какому делу Порошенко становится подозреваемым.

Ранее в среду лидер "Евросолидарности" пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу.

При этом он выразил надежду, что в ГБР закроют дело и извинятся перед ним за историю с музеем и картинами.

В свою очередь ГБР на своей странице в фейсбуке сообщило, что ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с допросом Порошенко. "Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в Государственное бюро расследований", - сообщают в ГБР.

Несколько позже появилась обновленная информация от ГБР: "Порошенко отказывается от участия в допросе и пытается покинуть помещение ГБР".

В миреНа Украине опубликовали список из 13 уголовных дел, в которых фигурирует ПорошенкоЧитать подробнее

Между тем, как передает корреспондент агентства, в среду утром под стенами ведомства проходит акция против политических преследований. Поддержать Порошенко пришли, в том числе и несколько народных депутатов от "Европейской солидарности".

Как сообщалось, ГБР осуществляет досудебное расследование в ряде уголовных производств, в которых Порошенко является свидетелем.

В частности, пятый президент Украины проходит свидетелем по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу. В данном уголовном производстве исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

26 мая Порошенко открыл выставку в музее Гончара, где были выставлены упоминаемые ГБР 43 произведения.

Порошенко тогда заявил, что картины были куплены и ввезены на Украину задолго до его избрания президентом - еще в 2012 году, и у него есть оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, а также перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ, которые были сделаны с его личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству.

При этом он отказывался являться на допрос в ГБР.

В конце мая эти картины были арестованы сотрудниками ГБР согласно решению Печерского районного суда Киева.

Украина Петр Порошенко ГБУ

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