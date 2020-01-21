Эксперты ВОЗ соберутся на экстренное заседание из-за нового типа коронавируса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности, сообщают британские СМИ.

Ранее власти КНР сообщили, что за минувшие выходные зафиксировано 139 новых случаев заражения ранее неизвестным типом коронавируса. Всего на данный момент насчитывается 217 случаев заражения, что в три раза больше, чем на момент обнаружения вируса в прошлом месяце в городе Ухань (провинция Хубэй).

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в декабре минувшего года в городе Ухани. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Вместе с тем, случаи заболевания также зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее.

По официальным данным китайских властей, от пневмонии, вызванной этим вирусом, скончались три человека.