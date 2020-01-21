Институт в США начал разработку вакцины против "уханьской" пневмонии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей, и жертвами которого в Китае стали четыре человека, сообщил во вторник телеканал CNN.

"NIH делает первые шаги в направлении разработки вакцины", - цитирует телеканал директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи. Ученый отметил, что "пройдет несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, прежде чем вакцина может стать доступной".

Как сообщалось ранее во вторник, в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) зарегистрирован новый - четвертый случай кончины человека, больного пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса. По состоянию на вечер понедельника, 20 января, по официальным данным, общее число заболевших в стране достигло 217 человек, 198 из них - в Ухане.

Вспышка пневмонии в Ухане

В декабре 2019 года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Подтверждением стал факт, что 15 медработников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

В то же время, случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Из-за распространения нового вируса в Китае Роспотребнадзор усилил меры профилактики и санитарно-карантинного контроля на всех пунктах пропуска на российской границе. Кроме того, ведомство обучило медиков, как реагировать на эту угрозу.