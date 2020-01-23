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Трампа пригласили понаблюдать за процессом импичмента в сенате США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сенатор Рэнд Пол пригласил президента США Дональда Трампа стать гостем на процессе по его импичменту.

"Я слышал, что президент Трамп хотел бы поприсутствовать на процессе по импичменту. Мистер президент я был бы рад видеть вас в качестве моего гостя во время этого политического фарса", – написал Пол в твиттере.

К сообщению он присоединил фото приглашения на галерею сената.

Ранее в среду Трамп ответил журналистам, которые поинтересовались, будет ли он присутствовать на процессе по импичменту: "Я бы с удовольствием пришел. Разве это не здорово? Разве это не прекрасно? Я бы с удовольствием сел прямо в первом ряду и уставился на их коррумпированные лица. Я бы с удовольствием это сделал".

В сенате (верхней палате конгресса США) в среду началось оглашение аргументов демократов в пользу отстранения президента США Дональда Трампа от должности.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточиваются на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Дональд Трамп

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