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ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

Военные Израиля застрелили троих палестинцев на границе с Газой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Израильские военные застрелили трех палестинцев, которые пытались перебраться в страну из сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF) в твиттере.

"Мы только что обнаружили трех террористов, которые пересекли защитное ограждение из Газы в Израиль. После того, как наши солдаты прибыли на место происшествия, террористы бросили в них взрывное устройство. В ответ наши солдаты открыли огонь", - говорится в сообщении IDF.

Уточняется, что палестинцы были убиты.

Израиль Сектор Газа

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