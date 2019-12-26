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Израиль ответил на выпущенную из Газы ракету ударами по объектам ХАМАС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ранее ракету, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам ранее вечером, израильские ВВС только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

В среду вечером израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории анклава. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на предвыборном мероприятии в городе Ашкелон на юго-западе страны, когда сработали сирены воздушной тревоги. Ему пришлось прервать выступление и отправиться в убежище.

Израиль ХАМАС Сектор Газа

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