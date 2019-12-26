Израиль заявил о перехвате ракеты из Газы во время предвыборного митинга Нетаньяху

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (IDF) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа вечером 25 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на предвыборном мероприятии в городе Ашкелон на юго-западе страны, когда сработали сирены воздушной тревоги, отмечает Haaretz.

"Во время Хануки, фестиваля чудес, современное чудо Израиля - Железный Купол (израильская система ПРО - ИФ) - только что перехватило в воздухе ракету, выпущенную из из Газы по израильским гражданам", - говорится в сообщении IDF в твиттере.

Издание Haaretz в свою очередь опубликовало видео, на котором после получения информации о запуске ракет Нетаньяху уводят со сцены. По его информации, премьер-министра Израиля и его супругу доставили в близлежащее убежище. Позже Нетаньяху вернулся на сцену и продолжил свое выступление.

Вернувшись на сцену из убежища, израильский премьер обратился к тем, кто запустил ракеты с призывом "начинать паковать свои вещи", намекая на то, что их ждет аналогичный ответ.

Как отмечает Jerusalem Post, подобный инцидент уже происходил в сентябре. Тогда Нетаньяху тоже проводил предвыборное мероприятие в тот момент, когда поступила информация о запуске ракет.