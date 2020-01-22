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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Хиллари Клинтон раскритиковала борющегося за пост президента США Берни Сандерса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала сенатора Берни Сандерса, претендующего на пост президента США от Демократической партии, сообщают западные СМИ со ссылкой на выдержки из телепередачи, которая выйдет в эфир сервиса Hulu.

"Он годами был членом Конгресса. Его там поддерживал только один сенатор... Его никто не любит, никто не хочет с ним работать, он ничего не сделал. Он был политиком-карьеристом", - говорит Клинтон в программе, которая выйдет в эфир в марте.

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При этом Клинтон отказалась пояснять, поддержит ли она Сандерса, если тот станет кандидатом от Демократической партии на грядущих президентских выборах.

Сандерсу 78 лет, он является сенатором от штата Вермонт и в последних опросах общественного мнения, как правило, занимает второе место по популярности после Джо Байдена. На предыдущих выборах в 2016 году Хиллари Клинтон в упорной борьбе обошла Сандерса в гонке за выдвижение от партии и стала кандидатом от Демократической партии, проиграв в итоге выборы Дональду Трампу.

Очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на второй срок.

Трамп назвал сенатора Сандерса наряду с Байденом своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывается об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

Хиллари Клинтон Берни Сандерс

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