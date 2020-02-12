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Сандерс выиграл праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На праймериз Демократической партии США в Нью-Гэмпшире победу одержал 78-летний сенатор Берни Сандерс. Как сообщает CNN, по итогам обработки 95% голосов он набрал 26%.

Выборы в США - 2020

38-летний экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич получил 24,4%. Сенатор Эми Клобушар стала третьей с 19,8% голосов. Сенатор Элизабет Уоррен получила 9,3%, бывший вице-президент США Джо Байден - 8,4%.

По оценкам CNN, эти результаты позволяют Буттиджичу и Сандерсу каждому заручиться поддержкой девяти делегатов предстоящего съезда партии, на котором будет определяться кандидат в президенты. Байден и Уоррен не получат ни одного голоса делегатов, полагает телекомпания.

В 2016 году Сандерс выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире у Хиллари Клинтон с отрывом более чем в 20 пунктов.

Два претендента на участие в президентских выборов от Демократической партии - сенатор Майкл Беннет и бизнесмен Эндрю Янг заявили, что выходят из гонки.

Первые внутрипартийные выборы - кокусы в Айове - с минимальным отрывом выиграл Буттиджич.

США Берни Сандерс Нью-Гэмпшир Пит Буттиджич Эми Клобушар Джо Байден Демократическая партия

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