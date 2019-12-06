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Байден упрекнул Трампа в том, что он "лишил США души"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден в пятницу раскритиковал работу Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов, заявив, что лишает страну "души", сообщают американские СМИ.

Байден в интервью CNBC заявил, что Трамп "серьезно ослабил нашу репутацию в мире". "Этот президент - самый необычный политик, с которым я когда-либо работал. И, кажется, он вообще не понимает, кто мы (американцы- ИФ) такие. Он лишает нашу страну ее души", - сказал бывший вице-президент.

Политик, являющийся представителем Демократической партии, также отметил, что ему очевидно, что Трамп не хочет, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на выборах 2020 года.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Джо Байден Дональд Трамп США

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