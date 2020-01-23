Жительница Уханя с признаками заражения коронавирусом обманула тепловизор в Париже

В посольстве Китая узнали о случившемся и призвали женщину срочно обратиться к медикам

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Посольство КНР во Франции связалось с гражданкой Китая, прилетевшей в Париж из Уханя с признаками заражения новым типом коронавируса, и потребовало от нее срочно обратиться к врачам.

В распространенной посольством информации говорится, что жительница Уханя, который является центром распространения опасного заболевания, поделилась с друзьями "секретом" того, как ей удалось преодолеть медицинские барьеры парижского аэропорта. Женщина по фамилии Яо сообщила, что перед отлетом в Париж у нее поднялась температура, начался кашель. Она приняла жаропонижающее, что позволило ей в аэропорту Парижа благополучно миновать тепловизор.

Посольство Китая отметило, что "получило накануне многочисленные сообщения об этом по телефону и электронной почте от граждан КНР".

"Получив эту информацию, посольство уделило ей повышенное внимание. В тот же день вечером посольство связалось с Яо и потребовало от нее как можно скорее связаться со службой срочной медицинской помощи Парижа, поставить о случившемся в известность соответствующие службы", - говорится в сообщении китайской дипмиссии.

В декабре в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса, он передается от человека к человеку. Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания. Приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение совещаний и собраний без острой необходимости, призвали жителей Уханя воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и даже семейных встречах.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному в КНР новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.