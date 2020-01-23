Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 617

Ученые предположили, что вирус мог перейти к человеку от змеи

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Китае число заразившихся новым коронавирусом, выросло до 617 человек, сообщил китайский телеканал CGTN. Ранее 23 января официально сообщалось о 571 заболевшем пневмонией.

Несколько новых случаев заражения подтвердились у пациентов, не бывавших в Ухане, откуда распространяется новый вирус.

От пневмонии умерли 17 человек, все они жили в провинции Хубэй, столицей которого является Ухань.

Китайские генетики, проанализировав генетический код вируса, предположили, что его первоисточником могли быть змеи - китайская кобра или южнокитайский многополосый крайт. Результаты их исследования 22 января опубликовал Journal of Medical Virology, пишет South China Morning Post. Ранее генетические исследования связали атипичную пневмонию SARS с летучими мышами и виверрами.

Сообщалось, что все первые заболевшие пневмонией от нового коронавируса ходили на рынок морепродуктов в Ухане. Сначала врачи предполагали, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее, когда заразились 15 врачей, лечивших первых заболевших, это предположение было опровергнуто.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В аэропортах вводится усиленный контроль за прибывающими из Китая.

Для борьбы с распространением инфекции с 23 января прерывается транспортное сообщение с Уханем. Жителей города призывают не ходить в места массового скопления людей.