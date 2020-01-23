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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:33

Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 617

Ученые предположили, что вирус мог перейти к человеку от змеи

Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 617
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Китае число заразившихся новым коронавирусом, выросло до 617 человек, сообщил китайский телеканал CGTN. Ранее 23 января официально сообщалось о 571 заболевшем пневмонией.

Новый коронавирус в Китае

Несколько новых случаев заражения подтвердились у пациентов, не бывавших в Ухане, откуда распространяется новый вирус.

От пневмонии умерли 17 человек, все они жили в провинции Хубэй, столицей которого является Ухань.

Китайские генетики, проанализировав генетический код вируса, предположили, что его первоисточником могли быть змеи - китайская кобра или южнокитайский многополосый крайт. Результаты их исследования 22 января опубликовал Journal of Medical Virology, пишет South China Morning Post. Ранее генетические исследования связали атипичную пневмонию SARS с летучими мышами и виверрами.

Сообщалось, что все первые заболевшие пневмонией от нового коронавируса ходили на рынок морепродуктов в Ухане. Сначала врачи предполагали, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее, когда заразились 15 врачей, лечивших первых заболевших, это предположение было опровергнуто.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В аэропортах вводится усиленный контроль за прибывающими из Китая.

Для борьбы с распространением инфекции с 23 января прерывается транспортное сообщение с Уханем. Жителей города призывают не ходить в места массового скопления людей.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань

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