Стрелок из Галле подтвердил, что совершил теракт из-за своего антисемитизма

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - 27-летний немец Штефан Баллиет, который застрелил в среду, 9 октября, в городе Галле двух человек, на допросе признался в совершении преступления и заявил, что планировал напасть на синагогу из-за своих антисемитских взглядов, сообщает в пятницу BBC News.

Представитель прокуратуры ФРГ, в свою очередь, сообщил, что в настоящее время Баллиет обвиняется в убийстве двух человек и в покушении на убийство семи человек,

В четверг, 10 октября, Генпрокуратура ФРГ опубликовала подробности о стрелке. Из сообщения ведомства следует, что подозреваемый Баллиет, антисемит и праворадикал, действовал жестоко и хаотично: он пытался взорвать ворота синагоги, а когда сделать этого не удалось, то впал в панику и начал стрелять по прохожим. Погибших мужчину и женщину он вначале ранил, а затем добивал из огнестрельного оружия уже лежащих на земле жертв.

Прокуратура сообщает, что все происходящее было снято на видеокамеру, закрепленную на голове у подозреваемого, видео транслировалось в интернет в прямом эфире. Пока неизвестно, знал ли кто-то заранее о готовившемся нападении и есть ли у Баллиета сообщники. Также неизвестно, сам ли он изготовил оружие и взрывчатку или же ему кто-то помогал.

Кроме того, 10 октября Генпрокурор Германии Петер Франк назвал нападение на евреев в Галле терактом. Глава надзорного ведомства также рассказал, что в машине у Баллиета нашли четыре килограмма взрывчатки.