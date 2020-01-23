Александровское подворье не получало уведомлений о переходе в собственность России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Администрация Иерусалима не информировала официально германское Императорское православное палестинское общество, которое работает в Александровском подворье, о передаче комплекса в собственность российской одноименной организации. Это сообщил руководитель германской организации Николай Воронцов-Гофман, который живет в ФРГ.

"До сих пор мы ничего не получили. Вчера позвонили из Иерусалима и сказали, что по всем каналам шли репортажи об этой истории, - сказал он. - Если судить по прессе, то решение было принято 30 декабря 2019 года".

22 января о решении Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность передать подворье России сообщила газета Maariv и опубликовала соответствующий документ. В посольстве России эту публикацию комментировать отказались. Израильские СМИ сообщили, что передача подворья была условием Москвы для освобождения осужденной в России Наамы Иссахар и что президент Владимир Путин в ходе визита в Израиль объявит о ее помиловании.

Российское Императорское православное палестинское общество, которое сейчас возглавляет Сергей Степашин, оспаривает право собственности на Александровское подворье. Территорию комплекса купил еще Александр III, после Первой мировой войны подворье передали германской организации.