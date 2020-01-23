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Александровское подворье не получало уведомлений о переходе в собственность России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Администрация Иерусалима не информировала официально германское Императорское православное палестинское общество, которое работает в Александровском подворье, о передаче комплекса в собственность российской одноименной организации. Это сообщил руководитель германской организации Николай Воронцов-Гофман, который живет в ФРГ.

"До сих пор мы ничего не получили. Вчера позвонили из Иерусалима и сказали, что по всем каналам шли репортажи об этой истории, - сказал он. - Если судить по прессе, то решение было принято 30 декабря 2019 года".

22 января о решении Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность передать подворье России сообщила газета Maariv и опубликовала соответствующий документ. В посольстве России эту публикацию комментировать отказались. Израильские СМИ сообщили, что передача подворья была условием Москвы для освобождения осужденной в России Наамы Иссахар и что президент Владимир Путин в ходе визита в Израиль объявит о ее помиловании.

Российское Императорское православное палестинское общество, которое сейчас возглавляет Сергей Степашин, оспаривает право собственности на Александровское подворье. Территорию комплекса купил еще Александр III, после Первой мировой войны подворье передали германской организации.

Иерусалим Израиль Наама Иссахар МИД Александровское подворье Германия Биньямин Нетаньяху Владимир Путин

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