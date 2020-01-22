Дипломаты отказались комментировать передачу России Александровского подворья в Иерусалиме

По данным израильских СМИ, это решение приняли на фоне переговоров об освобождении Наамы Иссахар

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Израиле отказалось комментировать публикацию о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима. Ранее об этой договоренности сообщили газеты Maariv и Jerusalem Post. По мнению израильских СМИ, решение может быть частью переговоров о судьбе осужденной в России Наамы Иссахар.

"Мы об этом узнали из новостей, но мы эту информацию не комментируем", - сказал "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Александр Гаврилов.

В распоряжении Maariv оказался документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность о передаче подворья. Jerusalem Post пишет, что это решение удачно завершает спор о праве на историческую собственность.

Издание также сослалось на сообщения других СМИ о том, что передача подворья была условием освобождения Иссахар. По данным газеты, тему подворья замминистра иностранных дел Михаил Богданов. В последний раз он обсуждал этот вопрос примерно неделю назад с министром правительства Израиля Гилой Гамлиэль, которая участвует в переговорах об освобождении и выдаче Иссахар "из гуманитарных соображений".

13-й канал израильского телевидения сообщал, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху готов передать подворье России в свете переговоров об Иссахар.

Вернуть Александровское подворье в 2015 году официально попросил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Представитель российского МИД сказал Maariv, что израильская сторона после долгих отказов наконец-то согласилась выполнить это требование.

В последние дни израильские СМИ сообщали об активизации переговоров с российскими представителями о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам колонии за перевозку наркотиков. Она летела в Израиль из Индии через Москву, в аэропорту ее вещи обыскали и нашли там десять граммов гашиша. По мнению израильских журналистов, президент Владимир Путин в ходе визита в Израиль объявит о помиловании Иссахар.

Александровское подворье находится неподалеку от храма Гроба Господня. Это археологический и архитектурный комплекс, в который входят Порог Судных Врат, домовая церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Землю под подворьем в 1859 году купил император Александр III. В конце XIX века после раскопок Императорское православное палестинское общество построило там новые здания.

Во время Первой мировой войны подворье перешло под контроль османов, а в 1921 году комплекс передали Русскому православному обществу Святой Земли, зарегистрированному в Мюнхене. Императорское православное палестинское общество до сих пор оспаривало это решение.

Глава Имперского православного палестинского общества Сергей Степашин в мае 2019 года заявлял, что Россия "работает над возвращением двух объектов исторической собственности в Иерусалиме", в том числе Елизаветинского подворья.